ЗСУ ліквідували ворожу групу солдатів під Слов'янськом

Українським військовим немає рівних у знищенні ворога. Вони демонструють свої вміння кожного дня.

Черговими успіхами похвалились воїни 81 десантно-штурмової бригади. Вони працювали разом із Нацгвардією.

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Що відомо про знищення

Нашим воїнам вдалось ліквідувати групу солдат 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії збройних сил росії.

Їх знищили воїни 81-ї десантно-штурмової бригади та підрозділу Нацгвардії "Омега". Ліквідували ворога під Слов'янськом.

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росія зазнає втрат у війні з Україною

Хороший "улов" трапився з бійцями львівської 80 бригади ДШВ. Наші хлопці лише за один день знищили майже цілу танкову роту окупантів. Штурмовики взаємодіяли з іншими підрозділами ЗСУ та нацгвардійцями. Результатом цієї плідної співпраці стало підбиття 9 російських танків – а це майже ціла танкова рота.

Також українські оператори ССО та дружній підрозділ артилеристів попрацювали злагоджено. Вдалось знищити декілька одиниць РСЗВ "Ураган". Наші воїни розвідали місце розташування пріорітетних цілей техніки противника. Тоді оператори ССО України передали декілька "вітань" з дронів і далі корегували вогонь нашої артилерії.

Тим часом, за інформаціює на 17 липня, наші ЗСУ вже ліквідували 38 300 загарбників. За добу ця цифра збільшилась на 160 ворогів. За даними Генштабу, найбільших втрат за 16 липня противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Окупанти "денацифіковуються" самостійно або шукають шляхи втечі

У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі окупанти влаштували п'яну перестрілку на території захопленого ковальсько-штампувального заводу. Днями буряти та чеченці напилися і між ними виникла сутичка.

Ймовірно, окупанти з'ясовували, хто з них більше "росіянин". Конфлікт швидко переріс у перестрілку. Унаслідок цього є поранені. Однак точної кількості поки невідомо, але "демілітаризація і денацифікація" окупантів їхніми ж руками проходить успішно.

Перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що настрої у них м'яко кажучи, не дуже. Наприклад один із солдатів скаржився своїй матері, що їхній командир повністю ігнорує їх і лише марить планами зайти в Харків, тому багато окупантів хочуть втекти. На що йому мама сказала, що він "виконує обов'язок перед батьківщиною" і повинен воювати.

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