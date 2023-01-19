"Я думав, буду на курорті – ї**в я такий курорт": нове перехоплення ГУР
Джерело:ГУР МО
Україна понад 10 місяців протистоїть російській агресії. Наші відважні захисники та захисниці боронять рідну землю та знищують ворогів. Ті, хто вижив, продовжують скиглити.
Це підтверджує чергова перехоплена ворожа розмова. Нею поділилися у Головному управлінні розвідки. Росіянин, який не поповнив статистику втрат ворога, скаржиться на шалену кількість ліквідованих солдатів "другої армії світу".
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"Курорт" виявився пеклом для росіян
Російський військовий спілкувався телефоном зі своїм другом. Він побідкався, що довго говорити не зможе, бо збанкрутує через вартість мобільного зв'язку. Водночас розповів, що його не на жарт вразили чутки. Мовляв, служитиме він щонайменше до квітня. Правда, він не впевнений, що зможе до того часу повернутися. І має на ці сумніви вагомі причини.
Ворог зітхає, що його позиції за якихось 2,5 кілометра від ЗСУ. І що його буквально дістали постійні перестрілки.
"Двохсотих" – д***я, "трьохсотих" – д***я. П****ць. Думав, на курорт поїду. Я ї**в такий курорт, н***й!",
– наголосив окупант.
Окупант скаржиться, що може не дожити до квітня: дивіться відео 18+
Він додав, що російських військових на позиціях дуже і дуже багато. Але користі з цього мало. Причиною цього стала відсутність техніки.
За словами окупанта, Сили оборони обстрілюють ворога мінометами. Та й загарбники мінометами відповідають. Що ж стосується техніки, то ворог розповідає, що її знищили. Тож окупанти наразі очікують, коли прибуде нова.
Ворог продовжує зазнавати втрати
- Зауважимо, що станом на 18 січня стало відомо про 117 770 знищених російських військових. За добу з 17 на 18 січня Силам оборони вдалося відправити на той світ 820 окупантів.
- На брухт наші військові перетворили 3130 танків, 6225 бойових броньованих машин, 2108 артилерійських систем, 442 РСЗВ, 220 засобів ППО.
- Також у ворога стало на 287 літаків, 276 гелікоптерів, 1876 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 749 крилатих ракет, 17 суден, 4889 автомобілів і автоцистерн, а також 190 одиниць спецтехніки менше.
- Зауважимо, що 18 січня вдалося відмінусувати російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Також стало відомо, що у ворога на один експериментальний безпілотник "Мерлін-ВР" стало менше.