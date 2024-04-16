"Привітали" з днем ППО Росії: бійці ГУР знищили ворожий ЗРК "Стрєла"

Розвідники знешкодили російський ЗРК "Стрєла 10". У той день ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне привітання.

Внаслідок атаки російська "Стрєла" більше не стріляє, повідомили в українській розвідці.

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Розвідники поцілили у ворожий ЗРК "Стрєла 10"

ГУР повідомило, що 14 квітня 2024 року бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стрєла 10".

Розвідники показали момент удару на відео.

Стріла-10" – радянський зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

У цей день росіяни якраз святкували день їхньої "Пе-Ве-О", тож отримали належне "привітання". Комплекс вдалося знешкодити, він більше не стріляє.

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Втрати ворога на фронті