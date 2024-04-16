"Привітали" з днем ППО Росії: бійці ГУР знищили ворожий ЗРК "Стрєла"

16 квітня 2024, 10:45
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Джерело:

ГУР МО

Розвідники знешкодили російський ЗРК "Стрєла 10". У той день ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне привітання.

Внаслідок атаки російська "Стрєла" більше не стріляє, повідомили в українській розвідці.

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Розвідники поцілили у ворожий ЗРК "Стрєла 10"

ГУР повідомило, що 14 квітня 2024 року бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стрєла 10".

Розвідники показали момент удару на відео.

Довідка. "Стріла-10" – радянський зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

У цей день росіяни якраз святкували день їхньої "Пе-Ве-О", тож отримали належне "привітання". Комплекс вдалося знешкодити, він більше не стріляє.

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Втрати ворога на фронті

  • За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах, 4 районах зосередження особового складу та 4 пунктах управління БпЛА противника.
  • Загалом втрати ворога на фронті за останню добу зросли ще на 920.
  • Станом на 16 квітня, від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили 455 340 особового складу вбитими та пораненими.

Автор: Анастасія Кушпіт