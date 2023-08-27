Успішне відпрацювання: ЗСУ на Півдні знищили 9 ворожих човнів
Джерело:Сергій Братчук
ЗСУ продовжують давати відсіч росіянам та завдають їм чималих втрат. Лише на Півдні протягом минулої доби знищили 9 човнів та 15 одиниць техніки.
Під час нічної атаки в зоні відповідальності ОК "Південь" підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 крилату ракету типу Х-101 / Х-55 / Х-555. Загалом сили та засоби ППО ліквідували 4 ворожі цілі.
Дивіться також Ліквідували вагнерівця Бібера, якого Пригожин залишав "стерегти" Бахмут
Ворог має чималі втрати на Півдні
Сили оборони протягом минулої доби успішно відпрацювали й завдали чималих втрат ворогу. Так, ЗСУ на Півдні ліквідували:
- 40 окупантів,
- 5 гармат,
- 1 самохідну артилерійську установку,
- 8 одиниць автобронетехніки,
- 9 човнів,
- 1 ударний дрон,
- 3 польових пункти боєпостачання,
- склад пально-мастильних матеріалів.
Братчук також повідомив, що у Чорному та Азовському морях корабельне угруповання ворога сягає 12 одиниць. Нині ракетоносії заведені в пункти базування.
До слова, Наталія Гуменюк заявила, що ракетна небезпека з моря зберігається. Хоча у Чорному морі погіршується погода й розгортається шторм, проте росіяни не виводять свої ракетоносії. Єдине – один ракетоносій перекинули з Азовського моря у Чорне. Нині він базується поблизу Новоросійська – у південно-східній частині півострова.
Актуальна статистика втрат ворога
Станом на 27 серпня втрати особового складу так званої "другої армії світу" перевищили 260 тисяч. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували:
- особового складу 260 820 (+550),
- танків – 4396 (+6),
- бойових броньованих машин – 8554 (+15),
- артилерійських систем – 5403 (+24),
- РСЗВ – 728 (+2),
- засобів ППО – 498 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
- крилатих ракет – 1411 (+0),
- кораблів і катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),
- спеціальної техніки – 808 (+4).
Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже вести точні дані в умовах активних бойових дій дуже складно.