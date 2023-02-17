Загиблих окупантів у лютому стало в п'ять разів більше, ніж раніше, – BBC

Військовослужбовці Збройних Сил продовжують від початку повномасштабного вторгнення пачками ліквідовувати російських окупантів. Водночас журналістам-розслідувачам вдалось встановити особи певної кількості загарбників, що відправились до Кобзона за останній час. Дані свідчать про те, що з кожним днем Росія втрачає все більше солдатів.

Загалом BBC вдалося встановити імена 14 709 загиблих ворожих вояків від 24 лютого. Окрім того, у виданні констатували, що упродовж останніх 14 днів щотижневі втрати в лавах ворожого війська у 5 разів вищі за середній щотижневий показник.

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З цим можуть бути пов'язані шалені втрати Росії

Аналітики зазначають, що пришвидшення процесу відправки окупантів на концерт Кобзона є наслідком активізації загарбників на Сході нашої держави.

Підтверджені втрати почали суттєво зростати ще із середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно від 250 до 300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися,

– написали у ЗМІ.

Важливо, що за два тижні від початку лютого було підтверджено особи 1 679 загиблих росіян. Однак очевидно, що реальний показник у рази вищий – це розуміють і журналісти. Вони зазначили, що опираються лише на підтверджені повідомлення стосовно цього.

Путін використовує людей як "гарматне м'ясо"

Зауважимо, що в період від 6 до 12 лютого Збройні Сили знищили 6 180 окупантів. Це є рекордним щотижневим показником від початку широкомасштабної війни.

Як повідомляють у Генштабі, станом на 17 лютого 2023 року відомо про 141 260 путінських вояків, яких "мінуснула" українська армія. За минулу добу цей показник становить 800 осіб.

Окрім того, до цієї теми згадаємо, що у Владивостоці з'явилося ціле кладовище, на якому ховають загиблих окупантів. З кожним днем цвинтар лише зростає.

Власне, це є черговим свідченням того, що Кремль ставиться до своїх солдатів як до "гарматного м'яса". Очевидно, у намаганнях досягти хоч якихось "перемог" Путін готовий піти на все.

Найбільше на фронті серед ворожих військових за останні три місяці гинуть мобілізовані, ув'язнені та добровольці. Остання з перелічених категорій характеризує тих вояків, які підписали контракт з армією та Росгвардією уже після 24 лютого.