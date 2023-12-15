Снайпери ССО на Куп'янському напрямку знищили ворожих саперів: епічні кадри роботи захисників

Українські захисники продовжують утримувати позиції на фронті та давати ворогу гідну відсіч. Зокрема, вони нищать російських саперів на Харківщині.

На Куп’янському напрямку снайпери ССО знищили саперні групи противника. Вони поділилися епічними кадрами.

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Під вогонь потрапили дві групи

Під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи. Вони намагались замінувати ліс на цій ділянці фронту.

Снайпери Сил спеціальних операцій відкрили вогонь по цілях. Наші військові показали справжню майстерність у знищенні ворога. Обидві групи саперів, які складалися із чотирьох росіян, були ліквідовані. Плани ворога були зірвані.

На Куп'янському напрямку знищили дві групи саперів: дивіться відео

Втрати ворога

Сили оборони продовжують давати потужну відсіч ворогу й завдають йому чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби, 14 грудня, українські захисники ліквідували 1 090 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 343 890 особового складу. Варто наголосити, що ця кількість є приблизною, адже підрахувати точну кількість ліквідованих противників дуже складно в умовах активних бойових дій.

Від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають: