Майже 900 окупантів, ППО, танки, РСЗВ та десятки техніки: втрати ворога на 25 листопада

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку та продовжує проводити марні штурмові дії на інших напрямках, проте ЗСУ потужно стримують окупантів. Наші військові роблять все можливе, щоб деокупувати нашу землю.

Тільки за останню добу вороги втратили на фронті 860 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 323 760 солдатів.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 5502 (+6);

бойових броньованих машин – 10263 (+7);

артилерійських систем – 7851 (+18);

РСЗВ – 905 (+1);

засобів ППО – 596 (+1);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8);

крилатих ракет – 1565 (+1);

кораблів /катерів – 22 (+0);

підводних човнів – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29);

спеціальної техніки – 1112 (+4).



Втрати ворога 25 листопада 2023 року

У росіян прилетіло по військовій частині в Криму

У Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, в росіян вночі проти 24 листопада пролунали вибухи. Ані українська, ані ворожа сторона не говорила про наслідки. У телеграм-каналах нарахували не менше 7 вибухів.

Щоправда, вороги заявили про нібито "атаку невідомими безпілотниками". За даними окупантів, вони буцімто "ліквідували" 13 безпілотників над Кримом.

Вже вдень 24 листопада партизани повідомили про те, що атака по місті Джанкой була доволі результативною. Зокрема, удар був по російській військовій частині. Вдалось уразити:

російську протиповітряну оборону;

радіолокаційне обладнання.

Окрім того, на "концерт Кобзона" відправився ворожий особовий склад. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що після вибуху на пункті пропуску утворилися величезні черги. Окупанти перекривали сполучення через пункт пропуску "Чонгар" між тимчасово окупованою територією Херсонської області та Кримом.

Тож повністю пункт пропуску не працює, і ворог точно зазнав там (у Джанкої – 24 Канал) надвеликих втрат,

– запевнив Федоров.