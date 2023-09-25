Виснажують ворога по всьому фронту: за добу ЗСУ знищили станцію РЕБ та 9 артилерійських систем
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують роботу щодо ціленаправленого знищення російської техніки. Зокрема, ЗСУ активно ведуть контрбатарейну боротьбу на всіх ділянках фронту.
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Знищена техніка росіян за добу
Протягом доби 25 вересня Збройні сили з авіації завдали 11 ударів по районах, де росіяни зосередили особовий склад, озброєння та військову техніку. Один "подарунок" від українських війсь припав по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ також продовжують контрбатарейну боротьбу. Зокрема, за 579 добу російського вторгнення уражено 9 артилерійських засобів, а також під ударом опинився район зосередження озброєння і військової техніки. Сили Оборони також знищили склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.
У Генштабі додали, що ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Проблеми росіян на фронті
- Російська армія у спробах спинити наступ України атакує у відповідь – через це вона зазнає шалених втрат. Окупанти докладають зусиль, щоб зупинити повернути втрачені землі, однак їх дії зовсім непродумані.
- Попри домінацію у повітрі, Росія зазнає в 7 – 8 разів більше втрат в обороні, ніж Україна у наступі. Це суперечить усім правилам ведення війни – наступальні сили зазвичай втрачають більше військових.
- На Півдні українська армія майже подолала так звану "лінію Суровікіна" та входять простір між рубежами оборони. Попереду Токмак, який є ключовою точкою для північно-західної частини угруповання російських військ.