Виснажують ворога по всьому фронту: за добу ЗСУ знищили станцію РЕБ та 9 артилерійських систем

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Знищена техніка росіян за добу

Протягом доби 25 вересня Збройні сили з авіації завдали 11 ударів по районах, де росіяни зосередили особовий склад, озброєння та військову техніку. Один "подарунок" від українських війсь припав по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ також продовжують контрбатарейну боротьбу. Зокрема, за 579 добу російського вторгнення уражено 9 артилерійських засобів, а також під ударом опинився район зосередження озброєння і військової техніки. Сили Оборони також знищили склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

У Генштабі додали, що ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.