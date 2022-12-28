"Лежать тут, як проліски": українські захисники показали результат відбитої атаки "вагнерівців"

Окупант, котрий продовжує сунути на Україну, має високі шанси поповнити статистику втрат. Це і сталося з бійцями ПВК "Вагнера", які тепер чекають на пакети.

Напередодні наші військові виклали відео. На ньому можна побачити наслідки чергової атаки "вагнерівців". Вона стала невдалою для кількох десятків бійців, які поповнили статистику втрат ворога.

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Ліквідовані десятки навколо

Результатами успішної роботи поділилися військовослужбовці з 54 ОМБр, батальйону К-2. Вони й показали у мережі, що залишилося від "вагнерівців", котрі йшли в атаку.

Ось купа валяється. І навколо вони пачками лежать, може, людей 50 – 60. Вони всюди тут, наче проліски,

– каже захисник України.

Наші військові ліквідували "вагнерівців", які рвалися в атаку: відео 18+

Деяким "вагнерівцям" щастить більше

Так, напередодні тенісист Сергій Стаховський, котрий зараз обороняє Україну, розповів про здобутки на полі бою. Він разом зі своїми побратимами взяв у полон "сет вагнерівців". Принаймні так пожартував сам спортсмен.

Користувачі мережі зауважили, що у двох окупантів на очах була стрічка з написом "Акція". Тож вони пожартували, що береш у полон одного російського загарбника, а ще двоє йдуть у подарунок.

Тим часом самі "вагнерівці" бідкаються на військове керівництво. Вони вирішили наїхати на начальника генштабу Росії Герасімова. Мовляв, через його недбалість в окупантів відсутні снаряди.

Вони абсолютно не добирали слова, обкладаючи його десятиповерховими. Адже, переконані "вагнерівці", через таких як Герасімов, гинуть інші бійці з їхнього угруповання.

Пригожин своїх підтримав. А це чергова демонстрація того, що всередині російського війська таки розкол. Він ще й спростував чутки, які поширювали російські пропагандисти. У Кремлі ж не могли повірити почутому, тож у всьому звинуватили "українських націоналістів".

Але "кухар Путіна" підкреслив, що це саме його бійці публічно принизили Герасімова. Водночас він доповнив звернення "вагнерівців" до керівника генштабу. Мовляв, у теплому кабінеті не дуже добре чути про "проблеми передової".

Що б там не було, але це яскрава демонстрація того, що всередині Росії напруга лише зростає. І скоро вона дійде до точки кипіння, коли почнеться агресивний поділ сфер впливу, а також присвоювання собі бодай якихось здобутків на фронті. Хоча, Пригожин і першим, і другим займається ось уже багато місяців.