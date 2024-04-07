Захисники вдарили по автівках з офіцерами Росії: видовищні кадри

Українські військові продовжують нищити окупантів. Нацгвардійці та прикордонники влучними ударами ліквідували групу загарбників.

Наші воїни вкотре показали, що для ворога, який ступив на українську землю, існує одна дорога – прямісінько до концертної зали на бенефіс Йосипа Кобзона.

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Глядачів у радянського співака побільшало

Так, бійці другого штурмового загону Центру спеціального призначення "Омега" поділилися потужним відео, на якому показані останні хвилини окупантів. На Східному напрямку під час розвідки було виявлене цивільне авто, яке прямувало у напрямку позицій росіян.

У машині перебували офіцери ворожого підрозділу. По ним прилетів наш FPV-дрон. Радіоперехоплення підтвердили, що внаслідок цієї операції загинув один окупант, а ще один отримав поранення.

Українська "пташка" успішно приземлилася на автівку з окупантами: відео "Омега"

Слід зауважити, що прикордонники не менш ефективні у знищенні противника. На Півдні влучною роботою з FPV-дронів вони спалили автівку окупантів, а її пасажирів "розрахували" на 200-300.

Ще один успішний приліт по росіянах: відео ДПСУ

Нагадаємо, що станом на 7 квітня російська армія в Україні втратила загиблими та пораненими понад 447 тисяч солдатів. Лише за останню добу було ліквідовано 820 окупантів. Також ворог зазнає втрат у техніці. Зокрема, за два роки повномасштабної війни він втратив понад 7000 танків та понад 300 літаків.

Крім того, в Інституті вивчення війни вважають, що на Росію чекає збільшення кількості втрат. Це пов'язано із посиленням темпів наступальних дій. Водночас аналітики припускають, що країна – агресорка здатна компенсувати втрати особового складу та матеріальних засобів.

На тлі активізації ворожого наступу українське військо терміново потребує допомоги від західних партнерів. Йдеться як про снаряди, так й інші види зброї.

Наразі нашим захисникам вдається здійснювати неможливе. Попри значну перевагу ворога вони зупиняють його штурми. Так, 30 березня завдяки безпілотникам українці розгромили танкову колону росіян під Авдіївкою.