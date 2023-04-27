Україна називає реальніші втрати росіян: Жданов пояснив, чому у партнерів можуть бути інші цифри

Українські захисники продовжують нищити окупантів, які прийшли на нашу територію. Нерідко втрати ворога в різних джерелах різняться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, західні ЗМІ отримують дані від американського розвідувального співтовариства, яке бере до уваги лише ті втрати, які є підтвердженими.

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Реальні втрати окупантів

Олег Жданов зазначив, що спершу по фотографії із тілами вбитих росіян дізнаються геолокацію. Завдяки цьому стає відомо, в якому підрозділи служили військові.

Він пояснив, що інформацію про втрати російських військових можна дізнатися із трьох джерел: прозвучало зведення з українських та російських ЗМІ, тіла окупантів помітили супутники західної розвідки.

У такий спосіб вони фіксують тільки підтверджені втрати,

– зосередив увагу військовий експерт.

Втім, західні партнери не беруть до уваги те, скільки тіл похоронні команди збирають після бою. Також не враховується той особовий склад російської армії, який ліквідовується ворогом у польових крематоріях.

Тож українські дані більш близькі до реальності.

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Росія нехтує своїми солдатами

Олег Жданов пояснив, що українська сторона визначає цифру втрат на основі бойових зведень з уст самих українських захисників.

"Тобто коли командир опитує особовий склад і він каже, хто та скільки ліквідував окупантів", – розказав він.

Потім ці дані зводяться в єдину систему та потрапляють до Генштабу ЗСУ, який і озвучує кінцеву цифру.

Цілком допустимі втрати з урахуванням того, скільки вони нагнали там народу, половина якого найманці,

– переконаний Жданов.

До того ж стало відомо, що в'язні, які воюють проти України, були списані із виправно-трудових колоній та місць позбавлення волі.

"Вони ніде – між небом і землею, а зараз вже на небі", – наголосив він.

Це свідчить про те, що ніхто не довідається про їхню смерть.

Схожа ситуація із підрахунком втрат ворожої техінки.

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