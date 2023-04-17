"Росомахи" один влучним ударом знищили ворожу БМП, яка "кошмарила" їх кілька тижнів

Російська БМП-3 кілька тижнів "кошмарила" позиції 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Проте тепер вона перетворилась на брухт.

Захисники за допомогою "Джавеліна" перетворили ворожу БМП на групу брухту.

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Мінус російська БМП

68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша показала на відео, як одним влучним пострілом "росомахи" знищили російську БМП-3. Екіпаж, який в ній перебував, відправився на "концерт до Кобзона".

Росомахи знищили ворожу БМП-3, яка кілька тижнів "кошмарила" позиції 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Влучний постріл із Джавеліна перетворив "беху" на груду палаючого металобрухту, разом з її екіпажем,

– мовиться в повідомленні.

"Росомахи" знищили російську БМП: дивіться відео

Втрати ворога на фронті