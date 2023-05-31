Росіян кидають на забій, деякі наші бійці морально не витримують, – офіцер Нацгвардії

Росіяни почала перекидати на фронт зеків та бойовиків підрозділу "Шторм Z". Окупантів відправляють воювати навіть без бронежилетів.

Та іноді російських бійців навіть не прикриває артилерія. Про це 24 Каналу заявив лейтенант Нацгвардії, командир роти в складі батальйону "Свобода" Євген Оропай.

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"Для них найдешевше – військовий. У них просто цього м'яса нелімітовано. Вони його відправляють на забій. Так діє ПВК "Вагнер", – наголосив Оропай.

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Росіяни не цінують своїх бійців

За словами командира роти, у його батальйоні "Свобода" був випадок, коли кулеметник вже не міг виконувати бойові завдання, адже за день йому доводилося знищувати 15 – 20 росіян, які йшли з одного місця.

Він підходив казав, що "я вже не можу просто морально їх вбивати. Мені вже складно, мені треба з психологом поговорити". То про що мова?

– заявив лейтенант Нацгвардії.

При цьому, росіяни не робили нічого, аби зменшити свої втрати.

"Це дійсно такий парадокс, але чим менше російських окупантів на території України, тим більше просто нас, захисників України стає", – розповів Євген Оропай.

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