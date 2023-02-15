Гарно охороняли, – Федоров розповів, що ЗСУ знищили унікальну російську машину РЕБ "Палантин-К"

Українські військові продовжують завдавати ворогу потужні удари. У такий спосіб ЗСУ не дають сконцентрувати окупантам свої сили, зокрема й на Запорізькому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, українським захисникам вдалося ліквідувати рідкісну бойову машину росіян.

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ЗСУ підсмажили ворога біля Мелітополя

Іван Федоров повідомив, що 15 лютого 128 гірсько-штурмова бригада ЗСУ успішно знищила рашистський новітній комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" в районі тимчасово окупованої Василівки.

За його словами, ця техніка є доволі унікальною і по-справжньому цінною для окупантів.

Рашисти досить гарно завжди охороняють такі спеціалізовані машини,

– наголосив він.

Втім, це не завадило ЗСУ відпрацювати по цілі.

До того ж Федоров пояснив, що саме завдяки РЕБ "Палантин" росіяни намагалися "осліпити" українських захисників та впливали на безперешкодність зв’язку.

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Росіян стає менше

Іван Федоров зосередив увагу, що це не єдині втрати ворога на території тимчасово окупованої Мелітопольщини.

"Наші героїчні Збройні Сили знищують на відстані рашистів", – розказав він.

За його словами, українські військові також завдали удару по колоні бронетехніки, яка йшла із Мелітополя до Василівки. Окупанти намагалися забезпечити підкріплення на Запорізькій лінії зіткнення, втім ЗСУ випередили їхні наміри.

Повністю підтверджується думка про те, що наші Збройні Сили точно бачать, що одним із пріоритетних напрямків є саме звільнення тимчасово окупованої Запорізької області,

– зосередив увагу очільник Мелітополя.

Він переконаний, що для досягнення кращого результату у боротьбі із ворогом слід всіляко допомагати нашим ЗСУ.

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