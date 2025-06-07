Зеленський підтвердив знищення 3 "Іскандерів" та збиття Су-35

Володимир Зеленський оцінив здобутки українських воїнів упродовж останнього часу. Президент згадав за успішне знищення ворожих ракетних комплексів та винищувача.

Раніше повідомлялося, що 5 червня ЗСУ знищили одну пускову установку ОТРК "Іскандер" та пошкодили ще дві, завдавши ракетного удару по Клинцях Брянської області, передає 24 Канал.

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Знищення вбивць

У вечірньому зверненні президент підтвердив, що захисники успішно уразили позиції росіян, з яких били по Україні. Було завдано удар по 3 установках "Іскандер", з яких окупанти вбивали наших людей.

Також глава держави прокоментував збиття Су-35 та ураження російських гелікоптерів.

Нагадаємо, що 7 червня Повітряні сили підбили Су-35 – один з основних літаків окупаційної армії, вартістю 98 – 104 мільйони доларів США.

Внаслідок атаки на аеропорт "Брянськ" 6 червня було знищено вертоліт Мі-8 та пошкоджено гелікоптер Мі-35.

У зверненні Зеленський також повідомив про нові ураження російської військової логістики.