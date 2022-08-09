У 2,5 – 3 рази менше, ніж раніше, – у Зеленського назвали щоденні цифри втрат ЗСУ на війні

Україна втрачає менше військових на фронті у порівнянні з даними, які озвучувалися у червні. Щоденно на фронті Україна втрачає близько 30 – 50 героїв.

Україна щодня втрачає на війні 30 – 50 людей

Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував втрати України на цей момент, порівнявши їх із ситуацію у червні, коли щодня гинуло від 100 до 200 українських воїнів.

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Михайло Подоляк висловив припущення, що "цифри десь зменшилися у 2,5 – 3 рази", якщо порівнювати із втратами, про які говорили на початку літа.

Я думаю, що десь 30 – 50 людей (Україна втрачає на фронті щодня – 24 канал). Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ,

– сказав Подоляк.

Чому зменшилися втрати України на фронті

Михайло Подоляк пояснив великі втрати в червні тим, що "тоді був перехід на другий етап війни". За його словами, тоді починалася велика артилерійська позиційна війна.

Подоляк зазначив, що окупанти буквально засипали снарядами різних калібрів позиції українських воїнів, що збільшувало кількість наших втрат.

Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються,

– сказав радник глави ОП.

Що відомо про втрати України на фронті

Міністр оборони України Олексій Резніков у червні повідомляв про важку ситуацію на фронті та заявляв, що Україна щодня втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими.

Президент Володимир Зеленський теж озвучував схожі дані. За словами президента, у бою Україна втрачала 60 – 100 військових на день убитими.

У середині червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що середня цифра втрат України за день – це від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених.

Та народний депутат Роман Костенко спростував заяву Арахамії. Посилаючись на командування Збройних Сил України, він сказав, що кількість вбитих і поранених набагато менша, аніж повідомив Арахамія.

Секретар РНБО Олексій Данілов також спростував спекуляції про начебто великі втрати української армії. Він наголосив, що ті, хто розповсюджують ці дані, не мають можливості отримати таку інформацію.

Радник глави ОП Олексій Арестович у червні інформував, що Україна у війні з росією втратила близько 10 тисяч військових.

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