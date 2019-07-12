Втрати України на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого військового
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Загиблим на Донбасі українським військовий виявися 29-річний боєць ЗСУ Володимир Салітра. Він був родом із села Волиця Жовківського району Львівщини.
24 канал повідомляв, що 11 липня бойовики здійснили 24 обстріли на Донбасі, внаслідок яких загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил, ще 2 – зазнали поранень.
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Салітра загинув від кулі ворожого снайпера, повідомили у Жовківській райдержадміністрації.
Боєць служив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
Джерело: 24 канал
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