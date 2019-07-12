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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Втрати України на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого військового

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      Загиблий на Донбасі військовий Володимир Салітра
      Загиблий на Донбасі військовий Володимир Салітра / Zaxid.net

      Загиблим на Донбасі українським військовий виявися 29-річний боєць ЗСУ Володимир Салітра. Він був родом із села Волиця Жовківського району Львівщини.

      24 канал повідомляв, що 11 липня бойовики здійснили 24 обстріли на Донбасі, внаслідок яких загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил, ще 2 – зазнали поранень.

      Читайте також: Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду

      Салітра загинув від кулі ворожого снайпера, повідомили у Жовківській райдержадміністрації.

      Боєць служив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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