Втратили зір на Донбасі: в Одесі медики рятують життя українським захисникам

Українські військові Іван Медвідь та Владислав Ковришних втратили зір неподалік Маріуполя. Зараз проходять лікування в Одесі. Обидва добровольцями пішли на війну, однак отримали осколкові поранення. У якому стані бійці – дізнавалися журналісти 24 каналу.

У обох бійців лікарі діагностували мінно-вибухові травми та вогнепальні осколкові поранення. Івану зробили вже чотири операції, Владиславу – на одну менше.

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21-річний Владислав – колишній будівельник. Потрапив у морську піхоту, став розвідником. Під час другої ротації поблизу Маріуполя частково втратив зір внаслідок бойового поранення.



Владислав Ковришних

"Я заступив, а через 40 хвилин прилетіла РПГ в дерево і чимало осколків полетіли в мене. Ще бачив на око десь 15 секунд, потім поступово почало все тьмяніти", – пригадав він.

Іншому бійцю ж пощастило менше. Три роки тому Іван Медвідь залишив свою роботу та вступив добровольцем до лав 93 бригади. Став кулеметником.



Іван Медвідь

Пояснив, що не міг спокійно дивитись, як гинуть хлопці на Донбасі. Захищав Волноваху та Старогнатівку.

Ми з товаришем копали окоп, почався обстріл, прилетіла граната. Навіть при втраті зору, якщо будуть наступати, я готовий знову піти назад, як би не було б важко,

– наголосив Медвідь.

Зір, за словами медиків, на жаль, відновити не вдасться. Але хлопці будуть жити.

"В них позитивний настрій. Пройде час, можливо, вони все переосмислять й може поміняється він. Адже поранення важкі, а прогнози невтішні", – зазначив в. о. провідного хірурга Богдан Кучер.

Волонтери оголосили про збір коштів на допомогу пораненим бійцям. Хочуть поставити кондиціонери в палати, та не виключають, що знадобляться гроші і на протези.