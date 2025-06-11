Вучич відмовився підписати підсумкову заяву саміту в Одесі, що засуджує Росію, – Le Monde

У середу, 11 червня, президент Сербії Александар Вучич взяв участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі. Однак він відмовився підписати підсумкову декларацію зустрічі.

Про це повідомляє Le Monde, передає 24 Канал. Спільна заява політиків засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України.

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Що відомо про декларацію

За даними видання, Вучич нібито не підписав декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Всі інші учасники натомість підтвердили свою прихильність до надання всебічної та тривалої підтримки Україні та її народу, а також закликали світ утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям Росії.

Серед підписантів: