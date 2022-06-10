Вважають один одного неадекватами, – Андрющенко розповів, як кадирівці поводять себе в Маріуполі

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі продовжує залишатися загрозливою. У місті перебувають і російські військові, і кадирівці.

І ті, і ті ставляться до місцевих дуже погано. Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Кадирівці контролюють територію за Маріуполем

Він розповів, що в самому Маріуполі кадирівців небагато. Вони загалом контролюють територію поза Маріуполем – патрулюють, відловлюють людей, які намагаються покинути місто.

Очікувано, що вони поводяться неадекватно, по-свинськи. Якщо виловлюють людей, то знущаються з них. Однак так само ставляться до місцевих і росіяни.

Вони всі вважають один одного неадекватами. Найбільшими неадекватами вважають бойовиків,

– наголосив Андрющенко.

"Кожен по-своєму свиня"

За його словами, знаючи, як окупанти поводяться всередині населеного пункту, то великої різниці між ними немає.

"Що ті свині, що ті – просто кожен по-своєму. Для людей, які під окупацією, різниці немає", – додав радник мера.

Що контролюють кадирівці

Експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак вважає , що проти Збройних Сил України можуть кинути ще більше кадирівців. Адже росіянам власних ресурсів не вистачає.

Наприкінці травня Андрющенко розповідав, що в Маріуполі загарбники запровадили нову пропускну систему й облаштували блокпости. До "роботи" залучили й склад кадирівців, яких зробили мобільними патрулями Маріупольського району.

Стало відомо, що окупанти насамперед контролюють ґрунтові дороги, які ведуть до:

Мангуша;

Нікольського;

Бердянська;

Запоріжжя.

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