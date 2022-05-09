Ввечері 9 травня Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України ввечері 9 травня. Вже дуже скоро ЗСУ отримають багато зброї, щоб гнати окупантів геть.

Політик підписуватиме закон в Овальному кабінеті Білого дому. Серед присутніх буде віцепрезидента США Камала Гарріс.

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Нагадаємо, що Палата представників одноголосно схвалила ленд-ліз ще 28 квітня.

9 травня – символічний день для Кремля. Схоже, що Вашингтон також вирішив зробити його символічним і показати, хто справжнє зло. Адже востаннє закон про ленд-ліз США підписували під час Другої світової війни. Тоді вони допомагали Європі боротися з гітлерівською Німеччиною. І сьогодні, коли Росія святкує перемогу над нацизмом, сама є найбільшим злом.

Що відомо про ленд-ліз для України

Після того, як Байден підпише закон, Україна зможе надавати США список необхідної зброї. Так, Штати зможуть постачати нам танки, літаки системи ППО тощо. Це озброєння Вашингтон відправлятиме до Києва швидко, а всі фінансові питання вирішуватимуть у сприятливіший час.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що рішення Білого дому постачати Збройним Силам України зброю означає одне – США впевненні у перемозі нашої держави. За словами урядовця, ленд-ліз – це фактично участь у війні, але без війська.

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Вашингтон запровадив санкції проти російських "Первого канала", "России 1" та НТВ.

8 травня в Україну приїхала перша леді США Джилл Байден. Дружина президента зустрілася з українською колегою Оленою Зеленською. Разом вони побували в ужгородській школі, де живуть переселенці з гарячих точок.

У Держдепі заявили, що нададуть Україні додаткове озброєння на 150 мільйонів доларів. Про те, яка саме техніка поїде в Україну, не повідомляють.

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