Звільняв Київщину: на фронті загинув військовий, весільне фото якого потрапило у The Times

Війна продовжує, на жаль, забирати найкращих. На фронті загинув військовий В'ячеслав Хохлюк. Раніше фото з його весілля опублікували у The Times.

Рік тому В'ячеслав Хохлюк одружився з Анастасією Мохіною. Вони разом служили у 112-й бригаді територіальної оборони Києва.

Важливо У боях загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ – Андрій "Кельт" Лінійчук

Що відомо про загиблого воїна

Фотографії з розпису Хохлюка та Мохіної облетіли соцмережі та їх навіть публікували у The Times. Вони зіграли весілля 7 квітня 2022 року.

Кадри весілля, які публікували у The Times / фото Михайло Палінчак

В'ячеслав після ТРО перейшов до 5-ї окремої штурмової бригади, де був начальником зв'язку батальйону. Попередньо, військовий загинув декілька тижнів тому.

З Хохлюком попрощалися 27 квітня в Києві. Його поховали на Байковому кладовищі.

За словами знайомих воїна, раніше він займався спортом і любив подорожувати на своєму мотоциклі. З побратимами зі 112-ї бригади ТРО В'ячеслав брав участь у звільненні Київщини.

Де саме загинув військовий – поки невідомо.

Болючі втрати України