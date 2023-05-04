Звільняв Київщину: на фронті загинув військовий, весільне фото якого потрапило у The Times

4 травня 2023, 10:49
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Джерело:

"Вечірній Київ"

Війна продовжує, на жаль, забирати найкращих. На фронті загинув військовий В'ячеслав Хохлюк. Раніше фото з його весілля опублікували у The Times.

Рік тому В'ячеслав Хохлюк одружився з Анастасією Мохіною. Вони разом служили у 112-й бригаді територіальної оборони Києва.

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Що відомо про загиблого воїна

Фотографії з розпису Хохлюка та Мохіної облетіли соцмережі та їх навіть публікували у The Times. Вони зіграли весілля 7 квітня 2022 року.

Кадри весілля, які публікували у The Times / фото Михайло Палінчак

В'ячеслав після ТРО перейшов до 5-ї окремої штурмової бригади, де був начальником зв'язку батальйону. Попередньо, військовий загинув декілька тижнів тому.

З Хохлюком попрощалися 27 квітня в Києві. Його поховали на Байковому кладовищі.

За словами знайомих воїна, раніше він займався спортом і любив подорожувати на своєму мотоциклі. З побратимами зі 112-ї бригади ТРО В'ячеслав брав участь у звільненні Київщини.

Де саме загинув військовий – поки невідомо.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Героя.

Болючі втрати України

  • Нещодавно у боях за нашу державу загинув Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". Він збив найбільшу кількість ворожих повітряних цілей за час повномасштабної війни.
  • Під час виконання бойового завдання на фронті загинув український військовий Максим Гостєв. Він родом з Криворізького району Дніпропетровщини.
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  • До речі, президент Володимир Зеленський підтримав петицію коханої Героя України "Да Вінчі" Аліни Михайлової. Тож у парку Аскольдова Могила в Києві з'явиться Пантеон Героїв.
Автор: Софія Ковнір