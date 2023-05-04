Звільняв Київщину: на фронті загинув військовий, весільне фото якого потрапило у The Times
Джерело:"Вечірній Київ"
Війна продовжує, на жаль, забирати найкращих. На фронті загинув військовий В'ячеслав Хохлюк. Раніше фото з його весілля опублікували у The Times.
Рік тому В'ячеслав Хохлюк одружився з Анастасією Мохіною. Вони разом служили у 112-й бригаді територіальної оборони Києва.
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Що відомо про загиблого воїна
Фотографії з розпису Хохлюка та Мохіної облетіли соцмережі та їх навіть публікували у The Times. Вони зіграли весілля 7 квітня 2022 року.
Кадри весілля, які публікували у The Times / фото Михайло Палінчак
В'ячеслав після ТРО перейшов до 5-ї окремої штурмової бригади, де був начальником зв'язку батальйону. Попередньо, військовий загинув декілька тижнів тому.
З Хохлюком попрощалися 27 квітня в Києві. Його поховали на Байковому кладовищі.
За словами знайомих воїна, раніше він займався спортом і любив подорожувати на своєму мотоциклі. З побратимами зі 112-ї бригади ТРО В'ячеслав брав участь у звільненні Київщини.
Де саме загинув військовий – поки невідомо.Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Героя.
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