В'ячеслав Штучний знову став керівником Апарату Верховної Ради

4 листопада 2021 , 15:01
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Джерело:

24 канал

Парламентарі знову призначили В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 315 парламентарів під час засідання 4 листопада.

Цікаво, що Штучний і раніше обіймав цю посаду. Однак у 2020 році він подав у відставку нібито через те, що планував перейти на іншу посаду держслужби.

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У вересні 2019 року Штучного вже призначали керівником апарату ВРУ. Цю посаду він обіймав до липня 2020 року і "прославився" тим, що його називали "смотрящим" від Офісу Президента за надто самостійним ексспікером Дмитром Разумковим.

До цього він був першим заступником начальника Управління державної охорони. З 20 липня 2020 року він вдруге обійняв цю посаду.

Зверніть увагу! Штучний є кандидатом юридичних наук, директором Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Що відомо про Апарат Верховної Ради

  • Це – внутрішній допоміжний орган парламенту, складається з посадових, службових осіб і технічного персоналу.
  • Він здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціального, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і депутатів.
  • Співробітники Апарату самі жодних рішень від імені парламенту не ухвалюють, а лише забезпечують розробку проєктів таких рішень, їх підготовку і виконання.

Зауважимо, що пленарне засідання листопада було доволі ефективним. Під час нього нардепи проголосували за призначення низки міністрів, зокрема:

  • Юлія Свириденко стала першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки;
  • Ірину Верещук призначили віцепрем'єркою – міністеркою з реінтеграції окупованих територій;
  • Павло Рябікін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Автор: Альона Захарова