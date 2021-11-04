В'ячеслав Штучний знову став керівником Апарату Верховної Ради
Джерело:24 канал
Парламентарі знову призначили В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 315 парламентарів під час засідання 4 листопада.
Цікаво, що Штучний і раніше обіймав цю посаду. Однак у 2020 році він подав у відставку нібито через те, що планував перейти на іншу посаду держслужби.
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У вересні 2019 року Штучного вже призначали керівником апарату ВРУ. Цю посаду він обіймав до липня 2020 року і "прославився" тим, що його називали "смотрящим" від Офісу Президента за надто самостійним ексспікером Дмитром Разумковим.
До цього він був першим заступником начальника Управління державної охорони. З 20 липня 2020 року він вдруге обійняв цю посаду.Зверніть увагу! Штучний є кандидатом юридичних наук, директором Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Що відомо про Апарат Верховної Ради
- Це – внутрішній допоміжний орган парламенту, складається з посадових, службових осіб і технічного персоналу.
- Він здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціального, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і депутатів.
- Співробітники Апарату самі жодних рішень від імені парламенту не ухвалюють, а лише забезпечують розробку проєктів таких рішень, їх підготовку і виконання.
Зауважимо, що пленарне засідання листопада було доволі ефективним. Під час нього нардепи проголосували за призначення низки міністрів, зокрема:
- Юлія Свириденко стала першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки;
- Ірину Верещук призначили віцепрем'єркою – міністеркою з реінтеграції окупованих територій;
- Павло Рябікін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.