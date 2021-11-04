В'ячеслав Штучний знову став керівником Апарату Верховної Ради

Парламентарі знову призначили В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 315 парламентарів під час засідання 4 листопада.

Цікаво, що Штучний і раніше обіймав цю посаду. Однак у 2020 році він подав у відставку нібито через те, що планував перейти на іншу посаду держслужби.

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У вересні 2019 року Штучного вже призначали керівником апарату ВРУ. Цю посаду він обіймав до липня 2020 року і "прославився" тим, що його називали "смотрящим" від Офісу Президента за надто самостійним ексспікером Дмитром Разумковим.

До цього він був першим заступником начальника Управління державної охорони. З 20 липня 2020 року він вдруге обійняв цю посаду.

Що відомо про Апарат Верховної Ради

Це – внутрішній допоміжний орган парламенту, складається з посадових, службових осіб і технічного персоналу.

Він здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціального, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і депутатів.

Співробітники Апарату самі жодних рішень від імені парламенту не ухвалюють, а лише забезпечують розробку проєктів таких рішень, їх підготовку і виконання.

Штучний є кандидатом юридичних наук, директором Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зауважимо, що пленарне засідання листопада було доволі ефективним. Під час нього нардепи проголосували за призначення низки міністрів, зокрема: