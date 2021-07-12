Або в'язниця, або діти, – Тихановська відверто розповіла, що змусило її втекти з Білорусі
Джерело:"Сегодня"
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відразу після виборів виїхала з держави. За її словами, повернутись у Білорусь зможе лише тоді, коли там врешті стане безпечно.
Чому Тихановська виїхала з Білорусі
Світлана Тихановська наголосила, що не кинула боротьбу. Вона залишилась дружиною Сергія Тихановського, який став разом з білорусами на шлях боротьби.
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Опозиціонерка припустила, що, можливо, правильніше було залишитися у Білорусі. "Однак ми зараз бачимо, що з в'язниці нічого зробити неможливо", – зауважила вона.
Переді мною був вибір: або в'язниця, або діти. На той момент чоловік вже був у в'язниці, і я як мама, напевно, діяла більше через материнські інстинкти,
– пояснила політикиня.
За її словами, вона вибрала виїхати до дітей, такою була умова самопроголошеної влади.
Чи повернеться Тихановська на батьківщину
Тихановська переконана, що повернеться у Білорусь, коли буде там у безпеці. "Поїхати, щоб мене кинули там за ґрати – який у цьому сенс?" – зауважила вона. Крім того, опозиціонерка заявила, що при першій нагоду приїде на батьківщину, коли відчує, що потрібна там.
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Тихановську змусили виїхати з Білорусі: головне
- Світлана Тихановська брала участь у виборах президента Білорусі у 2020 році.
- Відразу після "виграшу" самопроголошеного Олександра Лукашенка, вона виїхала до Литви у серпні 2020 року.
- Чоловік Тихановської – Сергій, перебуває у в'язниці, а дітей задля безпеки вона вивезла до ЄС ще у червні 2020 року.
- Офіс Тихановської отримав в Литві дипломатичний статус 5 липня 2021 року.
- 12 липня уряд Литви офіційно відмовив самопроголошеній владі Білорусі видати політикиню.