Вєсті.UA: Кіркоров – загроза безпеці України аж 3 дні

Російський артист Філіп Кіркоров складав загрозу національній безпеці 3 дні, а потім Служба безпеки України відкликала свого листа. В юстиції заявили, що просто не хочуть судової тяганини.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на вівторок, 29 червня – у програмі.

До теми Кіркоров відреагував на виключення його з "чорного списку": дякує українцям за любов

Козак орендує житло в Білорусі

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, орендує житло в Білорусі. Наприкінці травня він заплатив за оренду 1,3 мільйона гривень.

Конфлікт Тищенка і Куницького

Народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та Олександр Куницький побилися в їдальні Верховної Ради. За словами Тищенка, жодної бійки не було.

Читайте також Бійки не було, – Тищенко про штовханину зі "слугою" Куницьким в їдальні Ради

Кива влаштував пожежу в Києві

Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива підпалив 2 німецькі військові кашкети часів Другої світової війни на столичному Андріївському узвозі. Відео опублікував його колега по фракції Вадим Рабінович.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 29 червня: дивіться відео