У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 липня – донька Дональда Трампа Іванка помилилася, коли написала у соціальній мережі Twitter привітання Борису Джонсону з тим, що він буде наступним прем'єр-міністром Об'єднаного Кінґстона. Донька Володимира Путіна майбутня власниця найсучаснішої та найдорожчої онкологічної клініки Росії.

Також у випуску: Бердимухамедов Шрьодінгера. Розмір має значення. Російська Клеопатра. Зніміть це негайно! Рамзан Ахматович Хілтон. Новий фінансовий герой. Twitter-man. Російський Бенксі. Аквафрешовий Чорнобиль. Російська пледерація.

Джерело: 24 канал