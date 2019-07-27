Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 липня – донька Дональда Трампа Іванка помилилася, коли написала у соціальній мережі Twitter привітання Борису Джонсону з тим, що він буде наступним прем'єр-міністром Об'єднаного Кінґстона. Донька Володимира Путіна майбутня власниця найсучаснішої та найдорожчої онкологічної клініки Росії.
Також у випуску:
Бердимухамедов Шрьодінгера.
Розмір має значення.
Російська Клеопатра.
Зніміть це негайно!
Рамзан Ахматович Хілтон.
Новий фінансовий герой.
Twitter-man.
Російський Бенксі.
Аквафрешовий Чорнобиль.
Російська пледерація.
Джерело: 24 канал
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