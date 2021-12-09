Вєсті.UA: Медведчук знайшов символізм у пророчому числі 73

Віктор Медвечук не задекларував 73 мільйони гривень. Саме такий номер колонії на Житомирщині, де поблизу жила сім'я Медвечуків ще у 1960 роках, а також із 73% переміг президент Володимир Зеленський.

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До теми Земля в Криму, величезний маєток, Maybach: Медведчук став рекордсменом через брехню у декларації

Підлітки-депутати

Деякі нардепи зареєстрували законопроєкт про "розширення права участі в політичному житті". Вони пропонують дозволити участь у політиці українцям із 16 років. Проте дозвіл на це мають дати батьки.

Грамота за бійку з поліцією

Віталій Кличко роздав грамоти чиновникам різних скликань на честь Дня місцевого самоврядування. Відзнаку отримав скандальний колишній віцеочільник КМДА Володимир Слончак, який побив поліціянтів.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 9 грудня: дивіться відео