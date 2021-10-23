Вєсті.UA. Жир: ОПЗЖ грається одіозним Кивою

Ілля Кива заявив про своє вигнання з фракції "Опозиційна платформа – За життя" та сам же спростував цю заяву. Схоже, що однопартійці вирішили пожартувати над одіозним нардепом.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні протягом тижня – у програмі.

До теми Кива, який сам заявив про своє виключення з ОПЗЖ, порадив "не вірити під**асам"

Обмін Медведчука

Володимир Зеленський заявив, що Віктора Медведчука можна обміняти на утримуваних українців, якщо Росія підтвердить його друге громадянство. Проте кум Володимира Путіна відповів, що його подібна ідея не цікавить.

Рабінович у Росії

Депутат від проросійської партії ОПЗЖ Вадим Рабінович був у Москві. Там він побачився із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. У політсилі пояснили що нардеп нібито домовлявся за газ.

Спіймана Савченко

Ексдепутатка Надія Савченко була в Туреччині й захотіла повернутися в Україну з підробленим COVID-cертифікатом. На Савченко відкрили кримінальне провадження після викриття фальсифікації.

Читайте більше Не пройшли звичайну перевірку: стало відомо, як викрили підробку сертифікатів Надії Савченко

Челендж від Гордона

Дмитро Гордон під час відпочинку за кордоном, у свій день народження, показав на камеру власні голі груди. Він запропонував усіх охочим приєднатися до челенджу та пограти грудьми.

Мовчазні кандидати

Кандидати у Конституційний Суд України не змогли відповісти на жодне запитання комісії. Серед них – Микола Поговецький та Ганна Рахальська.

Заява про утиски

У медіа "Суспільне" заявили, що Офіс Президента висуває ультиматум й хоче вирішувати, хто може приходити до них на ефір, а хто ні. Пізніше й інші українські ЗМІ повідомили про утиски.

Віддяка олімпійцям

Чемпіонка Паралімпіади та харків'янка Марина Литовченко обурилась подарунками від рідного міста. Незрячим призерам подарували книжку про Харків без шрифту Брайля.

Більше випусків програми "Вєсті.UA. Жир" можна переглянути за посиланням.

Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 23 жовтня: дивіться відео