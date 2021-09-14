Вєсті.UA: Тищенко знову осоромив свого власника – Зеленського
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
У "Слузі народу" знову заговорили про можливе виключення Миколи Тищенка з фракції. Зокрема через бійку з Гео Леросом. Олександр Качура сказав, що йому соромно за колегу.
Про інші події, які відбулись в Україні станом на 14 вересня – дивіться у програмі.
Зверніть увагу Пес за комуналку, "Велюр" Тищенка й ДТП з Юрченком: найвідоміші скандали "слуг народу" за 2 роки
Перша жінка – олігарх
За словами секретаря Ради нацбпезпеки й оборони Олексія Данілова, в Україні з'явилася перша жінка, яку можна зарахувати до олігархів. Мовиться про Галину Герегу.Довідка. Статки подружжя Олександра та Галини Гереги – 1,7 мільярди доларів.
Заяви "слуги" Підласої
Депутатка Роксолана Підласа має утопічні уявлення про думку суспільства. За її словами, майже 60% українців оцінюють рух України як правильний, хоча ці дані не відповідають статистиці.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 14 вересня: дивіться відео