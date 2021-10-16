Вєсті.UA. Жир: "Рибка" часів Януковича загубила гроші

Олександр Рибак – чиновник часів Януковича та син ексспікера Ради Володимира Рибака заявив про крадіжку. Мовиться про 2 мільйони доларів, які він заховав у стелю після Революції Гідності.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні протягом тижня – у програмі.

До теми Були зашиті у стелі: топчиновник часів Януковича заявив про крадіжку 2 мільйонів доларів

Домашній арешт Медвечука

Підозрюваному в держзраді Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Поки незрозуміло, чи знайде депутат відповідну суму й до чого може вдатися задля цього.

Статки родини "слуги"

Родичі депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка почали стрімко багатіти. Мовиться про матір та сестру, які мають мільйонні статки. Історії парламентаря про так званий бізнес родичів виявилися брехнею.

Стаття Медведєва про Україну

Дмитро Медвєдєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Росії, написав статтю, де згадав про Україну. Він вважає, що Росії треба чекати на наступну владу в Україні, з якою можна буде домовитись.

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Зв'язок Арахамії та Фірташа

У ЗМІ заявили, що голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія пов'язаний з олігархом Дмитром Фірташем. Мовляв, Арахамія на початку 2021 року двічі літав до Відня на його літаку.

У Трухіна так і не взяли свідчення

Державне бюро розслідувань у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна допитало більш ніж 10 свідків, однак не самого нардепа. Ба більше, відео моменту аварії у слідства все ще немає.

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