Вєсті.UA. Жир: Зеленський йде у хрестовий похід, аби побороти олігархат

Володимир Зеленський разом зі своїми колегами намагається боротись з олігархами. Однак відповідний законопроєкт, ймовірно, хочуть добряче затягнути.

Якими ще подіями запам'ятався тиждень в Україні – у програмі.

До теми Це не легенда, – Малюська розповів, як з Зеленським створювали закон про олігархів

Журналісти зацікавились мамою Клочка

Розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що мама депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка придбала нерухомості на понад 14 мільйонів гривень. Журналісти намагались дізнатись, але нардеп не пояснив цих статків. Згодом написав у мережі, що він – повнолітній й має свою сім'ю, а з батьками не живе вже 14 років.

Тищенко рахує у Раді

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко знову став об'єктом для обговорення. Він сказав, що без монобільшості Верховній Раді знадобилося б 300 років, аби проголосувати за всі закони. У який спосіб він рахував – невідомо.

Зверніть увагу Тищенка треба перевиховувати, – інтерв'ю зі "слугою" Жмеренецьким про напад на Лероса

Арестович і "Талібан"

Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що біженці з Афганістану – більш освічені, ніж середньостатистичні українці. Спікер парламенту Дмитро Разумков відповів йому та закликав у такому разі їхати у "Талібан".

Рабінович заклеїв свій рот

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заклеїв свій рот медичними пластирами в ефірі одного з телеканалів. У такий спосіб він висловив обуренння через санкції проти телеканалів, що пов'язують з Віктором Медведчуком.

Кива здобув нову професію

Проросійський нардеп Ілля Кива став адвокатом. Він склав іспит для отримання відповідного права ще у січні 2021 року, однак відомо про це стало лише у вересні. Інформацію опублікували журналісти Bihus.Info.

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