В'їзд та виїзд закриті: як працює Червоний Хрест в окупованому Херсоні

Наразі херсонський загін швидкого реагування як і Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України продовжують працювати,. Однак доводиться робити це у повній ізоляції.

Про це в коментарі 24 каналу розповів командир Загону швидкого реагування Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов.

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Працюють автономно

За словами Логгінова, якщо раніше можна було передати якісь ліки в окупаційну зону чи вивезти якихось людей, то зараз це неможливо.

У неділю, 23 травня, була остання спроба приїхати на підконтрольну українському Уряду територію, але на російських блокпостах не пропустили. Тобто, люди там є, люди там працюють, допомагають населенню. Але вони працюють автономно,

– сказав він.

Тарас Логгінов про роботу на Херсонщині / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук