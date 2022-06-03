В'їзд та виїзд закриті: як працює Червоний Хрест в окупованому Херсоні

3 червня 2022 , 22:20
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Наразі херсонський загін швидкого реагування як і Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України продовжують працювати,. Однак доводиться робити це у повній ізоляції.

Про це в коментарі 24 каналу розповів командир Загону швидкого реагування Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов.

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Працюють автономно

За словами Логгінова, якщо раніше можна було передати якісь ліки в окупаційну зону чи вивезти якихось людей, то зараз це неможливо.

У неділю, 23 травня, була остання спроба приїхати на підконтрольну українському Уряду територію, але на російських блокпостах не пропустили. Тобто, люди там є, люди там працюють, допомагають населенню. Але вони працюють автономно,
– сказав він.

Тарас Логгінов про роботу на Херсонщині / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Додамо, що у Червоному Хресті України з 2013 року діють Загони швидкого реагування (ЗШР) – об'єднання волонтерів, які пройшли спеціальну підготовку та допомагають постраждалим на місці надзвичайних ситуацій разом з рятувальниками.

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Волонтери допомагають у транспортуванні маломобільних людей, осіб з інвалідністю, тяжкохворих пацієнтів та тих, хто не може без сторонньої підтримки пересуватися. Їх транспортують з медичних закладів до евакуаційних потягів або з бомбосховищ до більш безпечних територій країни.

Також до населених пунктів, де напружена й небезпечна ситуація, і наявна тимчасова окупація, волонтери доставляють гуманітарну допомогу (ліки, продуктові і гігієнічні набори та інші найнеобхідніші речі).

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Автор: Аліна Туришин