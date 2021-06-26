Відео зі заторами оприлюднили у мережі. Його зняли приблизно о 09:00. Цей час у суботу не є піковим.

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На в'їзді в Одесу сформувалися затори

9 ранку, а в сторону Двох Стовпів до міста величезна черга відпочивальників,

– йдеться в повідомленні.

Вранці у вихідний на в'їзді в Одесу зазвичай не багато автівок. Тому, враховуючи затори на відео, мабуть, українці через спеку вирішили почати пляжний сезон в Одесі й масово вирушили у місто.

Автор відео відзначає, що в черзі є багато автомобілів з Києва й інших міст України.

До слова, Хаджибейський міст не будуть перекривати, там уже запрацював комплекс камер і вагового устаткування, який зможе визначати вагу фур і фіксувати порушників.

Нагадаємо, українців чекають 3 вихідних дні поспіль у зв'язку з Днем Конституції – 26,27 та 28 червня.

Погода в Одесі: що відомо

Через дощі, які накривали всю країну від початку червня повноцінний туристичний сезон в Одесі все ніяк не настане.

Тривалі опади призвели до того, що море зацвіло, а згодом почорніло.

На 26 червня синоптики прогнозують на Одещині спеку до +33 градусів, однак можливі дощі. Опади вбережуться і 27 червня, а стовпчики термометрів максимально сягатимуть +30 градусів. Дощі повністю відступлять 28 червня, температура буде +25…+27 градусів.

Затори на в'їзді в Одесу: дивіться відео "Одесса INFO"