Китай підтримує цілісніть України: чи може він розпалити новий світовий конфлікт

Китай прагне стабільності, але разом з тим хоче залишитися сильним геополітичним гравцем. Країна не прагне нових територій, лише за винятком Тайваню.

Таку думку 24 Каналу висловив доктор історичних наук, професор УКУ Ярослав Грицак, додавши, що ми є людьми із Заходу, тому часто мислимо іншими категоріями. Відтак нам нелегко зрозуміти логіку Китаю.

Читайте також Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

Які зміни можуть відбутися у Пекіні

Для Китаю ідея завоювання чужих території є майже варварською.Сі Цзіньпін вважає, що завойовувати треба м'якою силою, наприклад, економікою, капіталом.

Позиція Китаю дуже проста й прагматична. Він максимально користає з цієї війни (Росії з Україною – 24 Канал). Насправді Китай підтримує інтегральну цілісність України – це питання поза дискусією, бо незалежність Криму й Донбасу – це фактично те саме, що й Тайваню,

– зауважив Ярослав Грицак.

Він додав, що Китай дав попередження Владіміру Путіну про те, що існують речі, через які він не може переступити. "Червона лінія", яка є найбільш виразною – це те, що Путін не має права застосовувати ядерну зброю під час війни, бо це не в інтересах Китаю.

Така ситуація найперше порушить економічну рівновагу. Відтак це заборона, за порушення якої Китай може перейти з нейтральних союзників Росії у її нейтральних ворогів,

– сказав професор УКУ.

Питання Тайваню також залежатиме від того, як розвиватиметься війна в Україні. Якщо у найгіршому сценарії, Росія може здобути певні успіхи, тоді не виключено, що Китай почне операцію щодо приєднання Тайваню. Наразі на цій території можуть посилитися сепаратистські тенденції. Це може дати привід Китаю для агресії.

Однак, варто підкреслити, що сьогодні Пекін також має свої проблеми, його економіка сповільнюється. Але про все це можна говорити, як про тривалу перспективу. Наразі Україна має певне вікно можливостей. Мовиться про те, що Китай поки не буде активним союзником Росії.

Він мріє відновити свій геополітичний статус як великого гравця. Китай думає, що Росія робить цю роботу, бо "підриває" сили свого головного суперника – США. Тепер Росія стає васалом Китаю і Путін до цього готується,

– підсумував Ярослав Грицак.

Позиція Китаю: що відомо