Вже другу годину детонує, – мер Мелітополя про пожежу на захопленій росіянами базі у Мирному

Поблизу Мелітополя у захопленому селищі Мирне 12 липня спалахнула пожежа на військовій базі, яку захопили російські військові. З території бази йде густий дим.

З бази окупантів йде густий дим

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє 24 канал. Інформація про пожежу в Мирному з'явилася близько 13:30.

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Іван Федоров близько 14:45 заявив, що на військовій базі, яка розташована у селищі Мирне, вже дві години щось детонує та йде густий дим.

Окрім того, мер Мелітополя заявив, що російські окупанти навмисно не випускають людей на підконтрольну Україні територію. З його слів випливає, що загарбники прикриваються цивільним населенням.

Федоров нагадав, що попередній раз росіяни блокували блокпост у Василівці, коли робили передислокацію. Для того, щоб ЗСУ не завадили їхнім планам, окупанти тримали на блокпості близько 1000 людей.

Що відомо про пожежу в Мирному

Про вибухи поблизу окупованого Мелітополя інформували місцеві мешканці. За їхніми словами, було чутно близько 25 вибухів з бази військової частини рятувальників, яку захопили росіяни.

Іван Федоров повідомляв, що саме туди російські окупанти перевезли вцілілу військову техніку після того, як українські військові завдали ракетного удару по їх базі в районі аеродрому Мелітополя.

Зауважимо, що ракетний удар по аеродрому в Маріуполі відбувся 3 липня. Тоді українські артилеристи завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у Мелітополі.

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Іван Федоров заявляв, що горіли казарми, склади з боєприпасами та пальним. За його словами, було ліквідовано понад 200 російських військових та близько 300 – поранено.

Додамо, що 2 липня в Мелітополі перекинувся російський бронепотяг. Інцидент стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове. Іван Федоров зранку 3 липня підтвердив інформацію.

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