Вже не до курортних зон: росіяни надумали відновити роботу "Азовсталі" в Маріуполі

Нешодавно окупанти розказували казки, як вони хочуть перетворити Маріуполь на "курорт" і замість "Азовсталі" зробити парк. Концепція різко змінилась – і її озвучили вже з Кремля.

Російська влада вирішила відновлювати "Азовсталь". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андоющенко.

Тим часом Окупанти заставляють навіть людей з інвалідністю в Маріуполі приходити та випрошувати їжу

У Москві хочуть, аби "Азовсталь" відбудували

Ідею з відбудовою "Азовсталі" озвучив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. Саме він раніше приїжджав "на оглядини" до Маріуполя. Звісно, урядовець прикрив справжні наміри черговою байкою про "турботу про місцеве населення". Мовляв, зупиняти виробництво не слід, адже це 12 тисяч робочих місць.

А що, курортна зона, парк розваг і оце все від Пушиліна вже все? Знов обман?

– ставить риторичне запитання Андрющенко.

Пушилін розповідав, що в Маріуполі "розвиватимуть туризм"

Зазначимо, що раніше саме маріонетка Кремля у Донецькій квазіреспубліці розповідав, як "перетворюватиме Маріуполь на курорт". Денис Пушилін стверджував, що при відбудові міста орієнтуватимуться на туристичний напрям.

У Маріупольській міськраді наголошували: вірити державі-агресорці не можна. Ніяке "відродження" Маріуполя оупантам не потрібно, це – лише сухопутний коридор до Криму.

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На "Азовсталі" нещодавно підірвались 2 росіян

"Азовсталь" стала форпостом оборони Маріуполя, де українські захисники тримали бій і нищили ворога. У Маріупольській міськраді припускали, що росіяни хочуть знищити завод як символ незламності українського духу.

Навіть після того, як "Азовсталь" покинули українські воїни, вона продовжує давати відсіч окупантам. Так чергова спроба розмінувати завод завершилась невдало і 2 російських військових були ліквідовані.

Останні новини з окупованого Маріуполя

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що на в'їзді в місто досі працюють "фільтраційні табори". При чому, пройти через них мають навіть ті люди, які в'їжджають в Маріуполь.

Найбільшою проблемою для місцевих жителів залишається відсутність нормальної питної води. В деякі райони її взагалі не завозять.

Також через спалахи інфекцій росіяни обмежили доступ маріупольців до річки та моря. Населений пункт – під загрозою дизентерії та холери.

Чи схожа ситуація на "Азоті" на те, що було на "Азовсталі" – у відео: