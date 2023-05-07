Вже нікуди не збираються: Пригожин зробив нову заяву про Бахмут, а Суровікін знову при справах
Декілька днів тому власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зробив резонансну заяву, що його бойовики нібито будуть виходити з Бахмута. Однак вже сьогодні риторика путінського блазня змінилась.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Пригожин заявив, що "оркестр" отримав бойове розпорядження, у якому "музикантам" пообіцяли дати боєприпаси, пише 24 Канал.
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Хто керуватиме процесом
Пригожин заявив, що його бойовики отримають стільки озброєння, скільки потрібно для продовження воєнних дій. Ба більше, він заявив, що вагнерівцям дали "карт-бланш": Міноборони країни-агресорки нібито дозволили бойовикам Пригожина діяти так, як ті самі вважають за потрібне.
Однак, судячи з "дружелюбності" Міноборони до ПВК, такі рішення навряд чи можуть бути правдою.
Крім того, взаємодією між вагнерівцями та військовим командування Росії займатиметься ніхто інший, як генерал армії Сергій Суровікін.
Що передувало
- За даними російських ЗМІ, 10 травня бійці ПВК "Вагнера" мали покинути свої позиції у Бахмуті, який вони не змогли захопити за майже 9 місяців. Їм на заміну повинні були прийти бійці Кадирова з "Ахмату".
- Зауважимо, що сам Рамзан Кадиров 5 травня, коли Пригожин опублікував заяву про відхід на фоні "снарядного голоду", запропонував замінити вагнерівців своїми бійцями. Мовляв, завершувати штурм Бахмута будуть військові з "Ахмата".
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин і Кадиров, ймовірно, прагнуть представити Міноборони Росії та регулярні російські війська неефективними й покласти провину за будь-які невдачі Росії в районі Бахмуту на Міністерство.
- Своєю чергою, політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів, що істерика Пригожина зовсім не пов'язана зі "снарядним голодом". На його думку, цими заявами Пригожин намагається легітимізувати свою втечу з Бахмута, після чого ми, цілком ймовірно, зможемо його побачити десь в Африці. Перед втечею йому потрібно утилізувати рештки в’язнів, яких він найняв для війни, адже ніхто їх не збирається відпускати на волю в Росії.