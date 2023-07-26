Вже є інформація про збиття ворожих ракет, – Повітряні сили

Росія масовано атакувала територію України різними видами ракет. Юрій Ігнат розповів, що їх ворог запустив з Каспійського моря.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що ворожі ракети залетіли з Південного Сходу (з окупованих територій), прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра.

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Далі – Кропивницький та рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської, Одеської областей та у напрямку Тернопільщини та Львівщини.

Що відомо про збиття ракет

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

"У Львівській області розвернулись назад на 180 градусів і, зрештою, були спрямовані у Хмельницьку область в район Старокостянтинова", – розповів Юрій Ігнат.

За його словами, протиповітряна оборона працювала на різних напрямках: і винищувачі, і зенітні ракетні підрозділи.

Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і в Дніпрі. Власне, велась бойова робота й на Харківщині – є інформація про збиття,

– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він запевнив, що трішки пізніше, коли підіб'ють підсумки та зберуть інформацію, то повідомлять точнішу інформацію.

Юрій Ігнат пояснював, що станом на 19:45 ще спостерігалась загроза крилатих ракет на деяких напрямках, проте, ймовірно, бойову ракету вже завершать. Однак загроза ще зберігалась, адже не завжди ці ракети вдається виявити – вони створені, щоб долати ППО та летять надзвичайно низько.

Росія масовано атакувала Україну: коротко

Російські загарбники

Орієнтовно о 20:23 26 липня майже на всій території України оголосили про відбій повітряної тривоги. Постійно "червоними" є Луганська область та тимчасово окупований Крим.