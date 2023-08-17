Чоботи-павуки: як у Харкові на 3D-принтері роблять взуття для саперів

У Харкові ентузіасти розробили спеціальне взуття для саперів. Воно допомагає вберегти ноги від вибуху різних мін.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, територія деокупованої Харківщини буквально "кишить" різними мінами, які розмістили окупанти під час бойових дій. Вже неодноразово були трагічні випадки із цивільними.

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Інженери придумали "чоботи-павуки"

Харківські інженери вже поставили на потік виробництво спеціальних чобіт для саперів. Їх виготовляють за канадським зразком протимінного взуття та друкують на 3D-принтерах. Це друга партія зі значними вдосконаленнями. Загалом вже вдалося виготовити близько 300 пар.

За виробництво взялися представники Українського ресорного центру. На початку повномасштабного вторгнення тамтешні працівники почали виготовляти бронежилети, яких критично не вистачало. Тепер вони виробляють бронежилети найвищого класу. А ідея зі спеціальним взуттям виникла у директора підприємства після трагічного випадку із родичем.

У родича відірвало пальці на нозі – він потрапив на "пелюстку". Це мене шокувало. Я думав, як цьому запобігти і вже мав певний досвід з виготовлення захисної амуніції. Звернувся до ДСНС з ідеєю розробки сталевих чобіт. Вони категорично відкинули ідею зі сталлю. Але наштовхнули нас на цю розробку,

– розповів директор Українського ресорного центру Ігор Єфименко.

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Таке взуття замовляють не лише військові та цивільні сапери, але й будівельники, енергетики. Також неодноразово його брали цивільні, які просто хотіли потрапити до себе додому.

Ситуація на Харківщині: коротко