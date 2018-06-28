Walt Disney Co купить популярного виробника кіно
Компанія Walt Disney Co купляє медіхолдинг Twenty-First Century Fox. Відповідну операцію уже схвалив Департамент юстиції США.
Twenty-First Century Fox дістанеться компанії за 71,3 мільярди доларів, повідомляє Reuters.
Злиття Walt Disney Co і Twenty-First Century Fox об'єднає франшизи про героїв Marvel і X-Men, Simpsons і Аватар.
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На Twenty-First Century Fox також претендувала компанія Comcast Corp's, але її заявку відхилили.
Джерело: 24 Канал
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