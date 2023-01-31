WSJ назвала удар по військових об'єктах Ірану операцією ізраїльської розвідки "Моссада"

Удар по іранських об'єктах, де виробляли зброю, був успішним та досягнув своєї мети. ЗМІ припускають, що за цим можуть стояти спецслужби Ізраїлю "Моссад".

Таку думку озвучило видання WSJ. Там зазначили, що "Моссад" мав на меті атакувати об'єкт Міністерства оборони в Ісфахані в центральній частині Ірану.

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Для цього Ізраїль завдав 4 удари по різних районах. Супутникові фотографії показали, що дах об'єкта отримав незначні пошкодження, але люди назвали місію успішною, не уточнюючи подробиць.

Ці свідчення суперечать заявам іранських офіційних осіб, які стверджують, що система ППО країни відбила спробу нападу на склад боєприпасів, яка завдала мінімальної шкоди.

Атака стала черговою главою в довготривалому конфлікті між Ізраїлем та Іраном, в якому Ізраїль використовує саботаж, вбивства і удари безпілотників, щоб завдати шкоди ядерній програмі Ірану і його потенціалу зі створення звичайних озброєнь, а Іран озброює ополченців уздовж ізраїльських кордонів.

ЗМІ кажуть, що об'єкт Міністерства оборони, який був атакований у неділю, був об'єктом з виробництва зброї. Він розташований через дорогу від об'єкта, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за роботу над іранською програмою балістичних ракет.

Додамо, що удар Ізраїлю, який керівництво країни публічно не визнало, був позитивно сприйнятий в Україні. Адже Росія використовувала іранські безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру нашої країни.

Іран викликав тимчасового повіреного у справах посольства України в Тегерані через твіт радника президента України Володимира Зеленського.

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– написав радник Михайло Подоляк.

Атака безпілотників безпосередньо передувала візиту на Близький Схід держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він відмовився коментувати конкретно цю атаку, коли його запитали журналісти.

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