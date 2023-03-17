Найкраща відповідь США на збиття БпЛА – надання Україні далекобійних ракет, – WSJ

Нещодавно російські Су-27 цинічно збили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper у водах Чорного моря. У США доволі стримано відреагували на цей інцидент.

Однак журналісти WSJ стверджують, що найкраща відповідь США на збиття безпілотника MQ-9 Reaper – надання Україні ракет великої дальності. Вони значно пришвидшать перемогу нашої держави.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що цей інцидент, спричинений російськими пілотами, міг бути "ненавмисним".

Адміністрація Байдена калібрувала свою політику щодо України, виходячи з власної тривоги щодо реакції Путіна. Однак цей інцидент є ще одним нагадуванням про те, що кремлівський диктатор готовий на будь-які ризики, аби США перші розпочали військовий конфлікт.

За словами експертів, тепер Байден має ще більше причин, аби дати Україні зброю, необхідну для перемоги. У пріоритеті далекобійні ракети перетворили б тил окупантів на передову.

Є ймовірність, що американський лідер дотримуватиметься стриманості. Однак видання припускає, що уникнення відповідальності за свої дії дозволить Путіну робити ще гірші речі.

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