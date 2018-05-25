Xiaomi Mi7: компанія повідомила чи варто чекати новинку

Вже 31 травня китайська компанія Xiaomi презентує новий смартфон Mi8. Таке рішення корпорації призвело до плутанини, адже останньою флагманською моделлю виробника був Mi6. Тому керівництво Xiaomi пояснило, який телефон варто очікувати і чому.

Про це повідомляє wccftech.

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У новому тизері, на якому зображена цифра "7" йдеться, що в наступному смартфоні так багато змін і поліпшень, що компанія вирішила пропустити "сімку" і представити відразу Mi8. Таким чином, всі чутки про випуск двох поколінь можна вважати розвінчаними.



Тизер Xiaomi Mi7

Крім флагманського Xiaomi Mi8, який вже показали на фото і відео, 31 травня відбудеться презентація десятої версії фірмової прошивки MIUI. Ще однією новинкою може виявитися фітнес-трекер Mi Band третього покоління, який отримає OLED-дисплей.