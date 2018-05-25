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Xiaomi Mi7: компанія повідомила чи варто чекати новинку

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Xiaomi Mi7
Xiaomi Mi7 / wccftech

Вже 31 травня китайська компанія Xiaomi презентує новий смартфон Mi8. Таке рішення корпорації призвело до плутанини, адже останньою флагманською моделлю виробника був Mi6. Тому керівництво Xiaomi пояснило, який телефон варто очікувати і чому.

Про це повідомляє wccftech.

Читайте також: Чутки: Xiaomi Mi7 отримає ряд суттєвих відмінностей від Mi8

У новому тизері, на якому зображена цифра "7" йдеться, що в наступному смартфоні так багато змін і поліпшень, що компанія вирішила пропустити "сімку" і представити відразу Mi8. Таким чином, всі чутки про випуск двох поколінь можна вважати розвінчаними.

Xiaomi Mi7
Тизер Xiaomi Mi7

Крім флагманського Xiaomi Mi8, який вже показали на фото і відео, 31 травня відбудеться презентація десятої версії фірмової прошивки MIUI. Ще однією новинкою може виявитися фітнес-трекер Mi Band третього покоління, який отримає OLED-дисплей.

Теги: Xiaomi Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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