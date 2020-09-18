Київська школа економіки проаналізувала проєкт бюджету 2021 року, який презентували в уряді. Головна проблема – великий бюджетний дефіцит.

Ексміністр еконімки та президент Київської школи економіки в ефірі 24 каналу сказав, що "дірка в бюджеті" є проблемою, адже її потрібно фінансувати.

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"А її можна фінансувати, по-перше, або вищими цінами, або ж більшим збором податків в майбутньому. По-друге, коштом зовнішніх запозичень, а вони можуть бути як ззовні, так і всередині ринку України. Але ці можливості закриваються, адже співпраця з МВС не спостерігається, розмови про це є, але результати будуть не швидко", – пояснив він.

За його словами, треба також звернути увагу на витратну частину – це збільшення соцпідтримки. Але це все можна робити лише тоді, коли економіка спадає, а не у 2020 році, коли вона падає, а в наступному буде відновлюватись.

Треба підтримувати людей соціально, але в моменти, коли економіка виходить з кризи, то ці ресурси і дірку в бюджеті треба спрямувати, на мою думку, не на соціальну підтримку, а на розвиток економіки – інфраструктура, підтримка бізнесу. Для того, щоб в майбутньому ми могли жити краще. А так ми не даємо собі шансу розвиватись і питаємо, чому після 30 років незалежності ми не є заможною державою,

– зазначив ексміністр.

"Я б не збільшував мінімальну зарплату, це не популярна штука. Мінімальна зарплата робиться для того, щоб вивести людей з бідності. З бідності, в сенсі, якщо людина працює і отримує мінімальну зарплату, то це дуже мало. І коли ми підвищуємо, то цій людині стає жити краще. Чи це так є насправді? На щастя, в нас є експеримент, який провів Володимир Гройсман, який підняв мінімальну зарплату у 2 рази, і ми можемо подивитись, чи наші найбідніші області, а це була Рівненська, Житомирська і ще кілька областей, стали жити краще. Відповідь – ні не стали. Тобто цей інструмент не працює", – сказав Милованов.

Чому підвищення "мінімалки" не допоможе

Ексміністр фінансів пояснив: "Понад 60% домогосподарств не працевлаштовані, бо вони або підприємці, або працюють в "сіру". А половина чи більше з 40% мають кілька людей, які працюють. Тому там може лише одна людина працює на мінімальну зарплату і це суттєво їм не допомагає або вони навпаки вони не є бідними".

На що краще спрямувати гроші

Милованов переконаний, що гроші варто спрямовувати на:

розбудову дороги , яка дозволяє їздити, торгувати, обмінюватись досвідом, доставляти товари. Тобто це добре для економіки, але треба думати про те, які дороги ми будуємо – з одного заводу до ринку збуту, а не від одного лісу до іншого;

, яка дозволяє їздити, торгувати, обмінюватись досвідом, доставляти товари. Тобто це добре для економіки, але треба думати про те, які дороги ми будуємо – з одного заводу до ринку збуту, а не від одного лісу до іншого; розвиток портів ;

; розвиток залізниці – тут не обов'язково пасажирські перевезення. Для економіки треба розвивати вантажні перевезення.

– тут не обов'язково пасажирські перевезення. Для економіки треба розвивати вантажні перевезення. інтернет ;

; інновації – беремо державні і приватні підприємства, і не пишемо закони про протекціонізм, які мають корупційні ризики, коли ми будемо давати якійсь компанії преференції додаткові. А робимо програми з модернізації підприємств – оновлення основних фондів, створення робочих місць.



Що передбачає бюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу