Я говорив лідерам, що Україна боротиметься сильніше, за всіх, але мене не чули, – Зеленський
Український президент Володимир Зеленський заявив, що попереджав світових лідерів про наслідки наступу Росії на Україну. Зокрема, просив допомогти та запровадити санкції. Але його не чули.
Про це український лідер розповів у коментарі світовим ЗМІ. Він вважає, що лідери повинні підтримувати своєю допомогою демократичні держави світу, які хочуть відстоювати такі принципи. І вже надійшла така допомога – зокрема, закрите небо для Росії з боку Заходу, повідомляє 24 канал.
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У війну вже втягнуто всіх
За словами Зеленського, щодо допомоги, то наразі мовиться не про втягування країн НАТО у війну. Щоправда, у війну вже всі – давно втягнуті, і точно не Україною. Втягнуті Росією – наразі йде повномасштабна війна.
Всі вважають, що вона пройде швидко. Ми говорили багато разів із президентом Байденом. Дякую йому за ці і можливості, і допомогу. Але вони мене не чули. Я їм говорив: Україна боротиметься, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо,
– підкреслив президент.
Також він наголосив: якщо Україна паде, то всі ці війська будуть на кордонах країн-членів НАТО.
"На кордоні Литви, Польщі тощо. І там у вас буде те ж саме питання. І ось там буде велике, але вже друге, випробування. Тому що там так само будуть провокації", – констатував Зеленський.
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