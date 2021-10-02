Я хотів би бути президентом, коли будуть виконані всі обіцянки, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що він хотів би бути президентом України у той день, коли будуть виконані всі обіцянки. Раніше політик припускав, що може піти на другий термін, щоб здійснити свою виборчу програму.

Зеленський вважає, що у програмі "Слуги народу" більше нема пунктів, які його команда не може виконати. Про це президент заявив на засідання фракції у Трускавці 2 жовтня.

Цікаво Якщо Зеленський піде на другий термін, він виграє, – Кравчук

Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки,

– заявив Зеленський.

Зауважимо, в Офісі Президента все частіше обговорюють ймовірність другої каденції Зеленського. Водночас сам політик наразі не підтверджує й не спростовує інформацію.

Що відомо про другий термін Зеленського

Коли політик обійняв посаду президента, то наголошував, що на другу каденцію точно не піде. Це навіть було зазначено у його виборчій програмі.

Водночас у травні 2020 під час пресконференції з нагоди першої річниці президентства Зеленський заявив, що готовий подумати про другу каденцію.

Політик вважає, що одного терміну може не вистачити, аби реалізувати все задумане.

Однак вже у вересні 2021 року глава держави сказав, що краще він зараз виконає все, що обіцяв і піде відпочивати.