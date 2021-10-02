Я хотів би бути президентом, коли будуть виконані всі обіцянки, – Зеленський

2 жовтня 2021 , 22:34
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Джерело:

партія "Слуга народу"

Володимир Зеленський заявив, що він хотів би бути президентом України у той день, коли будуть виконані всі обіцянки. Раніше політик припускав, що може піти на другий термін, щоб здійснити свою виборчу програму.

Зеленський вважає, що у програмі "Слуги народу" більше нема пунктів, які його команда не може виконати. Про це президент заявив на засідання фракції у Трускавці 2 жовтня.

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Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки,
– заявив Зеленський.

Зауважимо, в Офісі Президента все частіше обговорюють ймовірність другої каденції Зеленського. Водночас сам політик наразі не підтверджує й не спростовує інформацію.

Що відомо про другий термін Зеленського

  • Коли політик обійняв посаду президента, то наголошував, що на другу каденцію точно не піде. Це навіть було зазначено у його виборчій програмі.
  • Водночас у травні 2020 під час пресконференції з нагоди першої річниці президентства Зеленський заявив, що готовий подумати про другу каденцію.
  • Політик вважає, що одного терміну може не вистачити, аби реалізувати все задумане.
  • Однак вже у вересні 2021 року глава держави сказав, що краще він зараз виконає все, що обіцяв і піде відпочивати.
Зверніть увагу! За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" Зеленський лідирує у списку політиків, яким найбільше довіряють українці. Водночас на другому місці опинився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі "Слуги народу" розпочали процедуру його відставки. 

Нардепка Євгенія Кравчук вважає, що у разі, якби Разумков був суперником Зеленського на наступних президентських виборах, то переміг би чинний глава держави. 
Автор: Софія Мінджоса