Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, – Зеленський
- Володимир Зеленський наголосив на важливості безпекових гарантій для України, адже він не хоче допомагати Путіну окуповувати Україну.
- Президент України підкреслив необхідність тиску на Путіна, зокрема шляхом санкцій, за його словами, Дональд Трамп має всі повноваження для цього.
Володимир Зеленський заявив, що він не хоче стати людиною, яка допомогла очільнику Кремля Владіміру Путіну окупувати Україну. Саме для цього необхідні гарантії безпеки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ глави держави на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого.
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Україні потрібні гарантії безпеки
Володимир Зеленський заявив, що надзвичайно важливо не ухвалювати жодних рішень про Україну без України.
Без безпекових гарантій ми просто дамо йому (Путіну, – 24 Канал) паузу. Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну. Я цього не хочу і тому я цього ніколи не зроблю,
– наголосив президент України.
Зеленський підкреслив, що зараз необхідно тиснути на Путіна – зокрема йдеться про максимальні санкції. За словами глави держави, Дональд Трамп має всі повноваження для цього.
Я готовий приїхати у Вашингтон у будь-який день у цьому столітті для того, щоб розробити спільний план цивілізованих людей і поділитися нашим планом з нашими друзями в Європі, з допомогою наших друзів у Європі,
– підсумував Володимир Зеленський.
До слова, під час свого виступу Зеленський також заявив, що на Мюнхенській конференції наразі не йдеться про мирну угоду з Росією. За його словами, для цього потрібна присутність Дональда Трампа.