Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що він не хоче стати людиною, яка допомогла очільнику Кремля Владіміру Путіну окупувати Україну. Саме для цього необхідні гарантії безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ глави держави на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого.

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Україні потрібні гарантії безпеки

Володимир Зеленський заявив, що надзвичайно важливо не ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

Без безпекових гарантій ми просто дамо йому (Путіну, – 24 Канал) паузу. Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну. Я цього не хочу і тому я цього ніколи не зроблю,

– наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що зараз необхідно тиснути на Путіна – зокрема йдеться про максимальні санкції. За словами глави держави, Дональд Трамп має всі повноваження для цього.

Я готовий приїхати у Вашингтон у будь-який день у цьому столітті для того, щоб розробити спільний план цивілізованих людей і поділитися нашим планом з нашими друзями в Європі, з допомогою наших друзів у Європі,

– підсумував Володимир Зеленський.

До слова, під час свого виступу Зеленський також заявив, що на Мюнхенській конференції наразі не йдеться про мирну угоду з Росією. За його словами, для цього потрібна присутність Дональда Трампа.