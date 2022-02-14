Я питав у партнерів, але конкретної відповіді так і не отримав,– Зеленський про можливі санкції
Президент Зеленський наголосив, що багато разів питав західних партнерів про санкції проти Росії. Проте, зазначив глава держави, конкретної відповіді він не почув. Також президент України наголосив, що Київ і далі налаштований на НАТО.
Про це Володимир Зеленський розповів під час спільного брифінгу з німецьким канцлером, інформує 24 канал. Олаф Шольц прибув до Києва з офіційним візитом 14 лютого.
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Україна не подає сигналу, що їй нецікаве членство в НАТО
Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть у нас за мету. Тому сигнал, що це питання – неактуальне, надходить від лідерів інших держав. Це питання – не до нас,
– зазначив Зеленський.
Щодо санкційної політики, то Україна це питання теж підіймала неодноразово. Також, зазначив Зеленський, це сталось і під час перемовин з Олафом Шольцом. Глава держави не має відповіді щодо того, які санкції застосують.
Конкретної відповіді щодо санкцій Зеленський не почув
Але так відповідав мені не лише канцлер. Я конкретної відповіді не почув, а ставив я це питання конкретним лідерам багато разів в ці небезпечні останні місяці. Тому більше інформації надати сам не можу,
– пояснив Зеленський.
Зазначимо, що під час перемовин Шольца та Зеленського обговорювали і "Північний потік-2". Зеленський висловив переконання, що Німеччина має стати гарантом збереження транзиту російського газу через територію України.
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Що відомо про візит Олафа Шольца в Україну:
- Канцлер Німеччини прибув до Києва 14 лютого, наступного дня він вирушить до Москви.
- Зеленський та Шольц вийшли на спільний брифінг, проте зауважили, що їхня зустріч триватиме і далі.
- Лідери країн встигли поговорити про загрози, які чатують на українському кордоні.
- Шольц пообіцяв Україні 150 мільйонів євро кредиту.
- Канцлер наголосив, що Німеччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.
Дивіться відео з брифінгу Олафа Шольца та Володимира Зеленського: