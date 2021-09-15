Про інцидент в ефірі 24 каналу розповіла журналістка Тетяна Заєць, яка стала свідком події. Вона під час вибуху їхала на роботу.
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Полум'я було видно з іншої частини міста
За словами журналістки, вибух був настільки сильним, що в неї заболіло у вухах.
В один момент я подумала, що почалась війна. Було страшно,
– поділилась Заєць.
Вона відзначила, що побачила дуже багато червоного диму і яскраве червоне полум'я. Воно було таким великим, що його було видно з іншої частини міста.
Також жінка вважає, що вибух був не схожим на той, який спричинений несправністю автомобіля. Трагедія, на її думку, могла статись через вибухівку.
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Коротко про вибух у Дніпрі
- Через вибух у Дніпрі загинули двоє людей: інструктор-парамедик, член громадської організації "Український Легіон" Олексій Кавлак та речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини Дар'я Гречіщева.
- Ймовірно, в автомобіль заклали вибухівку.
- Служба безпеки України розслідує вибух транспорту в Дніпрі як теракт.