Я сподіваюся, що Зеленський приїде в Овальний кабінет підписувати мир, – Трамп

Дональд Трамп 24 лютого знову зробив низку заяв про Україну. Досить цинічно, що вони припали на треті роковини повномасштабної війни в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа під час зустрічі з Макроном. Як повідомив лідер США, він скоро може зустрітися із Зеленським. І підписати угоду щодо копалин.

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Що сказав Трамп про Зеленського та війну в Україні

Лідер Сполучених Штатів переконаний, що йому вдасться завершити війну

Я сподіваюся, Зеленський приїде до Овального кабінету підписувати мир,

– висловився президент США.

Також він сказав, що війну Росії проти України можна завершити за декілька тижнів. А ще Трамп, на його думку, "допомагає Україні так, як ніхто не допомагав".

Щодо Росії, то лідер США хотів би приїхати туди. Це станеться "у підхожий час". За словами Трампа, приїздити 9 травня було би зарано.

Але Вашингтон працює з Росією "з питань економічного розвитку". Мова про неназвані "великі економічні проєкти". Втім, Трамп зазначив, що в Росії також є рідкісноземельні метали.